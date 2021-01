HBO no planea desaprovechar el éxito de Game of Thrones y por esto que ya está preparando otra precuela de la saga, reportó variety

De acuerdo con fuentes de Variety, HBO ya tiene adelantada la segunda precuela de Game of Thrones. Se trata de una serie de capítulos de una hora que estará basada en Tales of Dunk and Egg, novelas de fantasía de George R.R. Martin que se llevan a cabo 90 años antes de los hechos de A Song of Ice and Fire.

Hasta la fecha, Martin ha publicado tres novelas de la serie “Cuentos de Dunk y Egg”: “El caballero del seto” en 1998, “La espada jurada” en 2003 y “El caballero misterioso” en 2010. Las tres novelas se recopilaron y publicaron juntas como “Un caballero de los siete reinos” en 2015.

No hay ningún guionista o talento vinculado al proyecto, pero las fuentes dicen que es una alta prioridad para HBO, ya que el cabler premium busca aprovechar el éxito de “Juego de Tronos”.