El escolta del Heat de Miami, Tyler Herro estaba entrenando el jueves por la mañana con los entrenadores asistentes Chris Quinn y Eric Glass, cuando les dijeron que había una necesidad más urgente.

En poco tiempo, Herro, Quinn y Glass dejaron la arena del equipo para el corto viaje hacia el norte hasta Surfside, Florida, donde un edificio de condominios frente a la playa de 12 pisos se derrumbó alrededor de la 1:30 a.m, reportó Diario las Americas.

Al menos una persona murió, decenas estaban desaparecidas y los equipos de los rescatistas buscaban escombros con la esperanza de encontrar a alguien con vida.

El trío Heat ayudó a cargar un camión con agua, comida y otros elementos esenciales.

Miami Heat player Tyler Herro and assistant coach Chris Quinn just arrived near scene of partially collapsed building in Surfside. Offloading water bottles, snacks out of a truck. Police PIO said Heat called to help out. pic.twitter.com/suflnZiHDK

“Esto está a 12 millas de nuestro estadio”, dijo el vicepresidente del Heat y director ejecutivo de fondos benéficos, Steve Stowe. “Nos enteramos de esto, y nuestra reacción inmediata fue que teníamos que encontrar una manera de ayudar”.

Herro también se dirigió a los trabajadores de primera línea, agradeciéndoles su heroísmo y esfuerzos.

El Heat, a través de algunos de sus socios corporativos como World Central Kitchen y Direct Relief, estaban haciendo arreglos para que llegara más ayuda.

We were devastated to hear of the catastrophic Champlain Towers building collapse in Surfside. Our hearts go out to the victims and their families. We are thankful for the first responders who are working around the clock in rescue efforts.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) June 24, 2021