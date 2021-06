Tras el colapso del edificio de 12 plantas en Surfside, la alcaldesa de Miami-Dade, insta al Gobernador Ron DeSantis a declarar el estado de emergencia.

“Este es un momento crítico, por ello le solicité al Gobernador DeSantis que declare el estado de emergencia por el colapso del edificio en Surfside”, indicó Cava.

At this moment it is critical that @GovRonDeSantis declare a state of emergency for the building collapse in Surfside so the federal government can allocate resources we desperately need. I have asked the Governor to do this immediately – there is no time to waste.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 24, 2021