El Miami Heat sacó su casta de campeón para llevarse una infartante victoria 111-108 ante los Lakers en el Juego 5 de las Finales de la NBA.

Parecía que la victoria se le escapaba en el último suspiro al equipo de Miami después de haber estado delante durante todo el encuentro, pero los dioses del basquetbol no lo permitieron y con 18 segundos por jugar Jimmy Butler con tiros libres le daba la vuelta al marcador, reportó El Nuevo Herald.

El escolta de Los Angeles Danny Green, con siete segundos en el reloj y completamente desmarcado, falló un triple y luego Tyler Herro anotó dos más desde la línea para sellar el triunfo del Heat.

El equipo de Los Ángeles aún lidera 3-2 la serie, pero Miami salvó el “match point” y de este modo forzó el Juego seis este domingo, al que sin dudas llega con la moral por las nubes, tras haber resurgido como el ave fénix.

Y eso fue el Heat esta noche y eso fue lo que hizo Butler jugando 47 de los 48 minutos que tiene el juego, siendo el pulmón, el brazo, el alma, el corazón, el todo del quinteto de la Capital Sol, con un triple doble para los anales de 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias; más cinco robos, una gran defensa y canastas en los momentos clave.

What else is there to say about Jimmy F(inals) Butler?

35 points, 12 rebounds, 11 assists, 5 steals… in 47 minutes and 12 seconds. (we condensed it into 5 minutes. enjoy)

🔥🎥 #HEATHighlights pic.twitter.com/ofPAL6GpQz

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 10, 2020