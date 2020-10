Un sacerdote católico de Louisiana está acusado de haber tenido relaciones sexuales con dos mujeres en el altar de su iglesia.

El sacerdote Travis Clark, 37, perteneciente a la iglesia Católica, fue acusado por cargos de obscenidad derivados del incidente del 30 de septiembre que protagonizó junto a dos mujeres, Melissa Cheng, 23, y Mindy Dixon, 41.

Según los documentos judiciales presentados por el Departamento de Policía de Pearl River, un transeúnte vio luces dentro de la iglesia alrededor de las 11:00 p.m. el 30 de septiembre, informó el Times-Picayune.

La persona llamó a la policía después de afirmar que vio a Clark medio desnudo en lo alto del altar, supuestamente participando en actos sexuales con las dos mujeres, que llevaban zapatos de tacón alto, corsés y juguetes sexuales.

A Louisiana priest was arrested for allegedly recording himself having sex with two dominatrices on the altar of his church. The priest Rev Travis Clark, the adult film actress Mindy Dixon, 41, and 23-year-old Melissa Cheng. The Catholic priest was reportedly caught in the act. pic.twitter.com/xrH6dnr0il

