Un hombre causó pánico el domingo en Mimia-Dade al dispararles a dos mujeres y luego se disparó.

El hecho ocurrió en Southwest 129th Avenue y 191st Terrace, en Miami-Dade.

Antes de dispararle a las féminas, el hombre hirió a su padre, quien acudió a un vecino para salvar su vida y pedir ayuda.

