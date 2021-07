Kenneth Morgan de Jacksonville estaba ordenando su casa el fin de semana pasado cuando dice que se topó con un boleto de lotería Powerball de abril que valía $ 1 millón.

“Estaba limpiando la casa el 4 de julio cuando encontré el boleto de Powerball en un cajón”, dijo Morgan, de 54 años, a los funcionarios de la Lotería de la Florida. “Revisé los números y descubrí que era un ganador de $ 1 millón. ¡Todavía estoy en estado de shock!”, reseñó Local10.

Kenneth Morgan had an explosive 4th of July after finding a $1 million winning POWERBALL ticket while cleaning his house! Congratulations Kenneth! 🎇🎇🎇https://t.co/3CW9L6aZzX pic.twitter.com/QnGvTGTARe

— Florida Lottery (@floridalottery) July 7, 2021