Invirtió 20 dólares para ganarse un millón, eso le sucedió a Danelia Flores-García, de 43 años, de Beach Park, una mujer que viajó desde Illinois hasta el sur de Florida y jugó en el Gold Rush Classic de $ 5,000,000, anunció la Lotería de la Florida el jueves.

Flores-García compró el boleto de $ 20 en Greenacres Discount Food (5390 10th Avenue North en Greenacres) en el condado de Palm Beach. La tienda recibe una comisión de $ 2,000 por venderlo. Reseñó Local10.

What would you do if you won $1 million on your vacation? ✈🌴Just ask Danelia Flores-Garcia from Beach Park, Illinois who became a millionaire playing the $5,000,000 GOLD RUSH CLASSIC Scratch-Off game! https://t.co/0eVQRzLY03 pic.twitter.com/mPL9rEojXq

