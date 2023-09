Hombre robó excavadora y destrozó un Walmart en Florida

Los incidentes violentos están a la orden del día en Florida y en muchas oportunidades los grandes establecimientos como Walmart, se ven afectados. En un caso reciente, la policía registró una situación irregular en una de estas tiendas ubicadas en Gainesville, en el condado de Alachua.

Miembros del Departamento de Policía de la ciudad, respondieron a una situación irregular que involucró a un conductor. El sospechoso derribó parte de la pared de una tienda Walmart después que robara una excavadora.

De acuerdo al informe preliminar difundido por la policía, el sujeto quedó identificado como Jesse Charles Smith de 47 años. El hombre hurtó la maquinaria el pasado 11 de septiembre, de un área de almacenamiento en la ciudad y posteriormente decidió dar “un paseo” en la zona.

Smith derribó varios postes de electricidad, ocasionó daños en algunas unidades de almacenamiento y causó estragos en un Starbucks al suroeste de Gainesville.

Sin embargo, la situación empeoró cuando conducía la excavadora por la 2700 de SW 40th Boulevard y terminó impactando contra una pared.

El hombre se estrelló contra un Walmart ubicado en la 2900 de SW 42nd Street. Minutos más tarde del incidente, los oficiales de seguridad llegaron al sitio para detenerlo.

Según el portal informativo Fox2, al momento de su arresto, Smith admitió a la policía que había consumido algunas sustancias controladas. Los agentes corroboraron que el hombre no estaba en una condición normal al momento de los hechos.

A través de la cuenta en la red social X, la policía de la ciudad compartió algunas fotografías del incidente. En ellas aparece parte de la estructura de la tienda con algunos daños, producto del golpe de la excavadora.

GPD officers are currently working an incident at Wal-Mart (2900 SW 42nd Street) where the suspect stole a large excavator, drove it around the southwest (taking out power poles), and then drove through the wall of the Walmart. The suspect is custody. pic.twitter.com/5DY15fQdJZ

— gainesvillepd (@GainesvillePD) September 12, 2023