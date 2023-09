Entrega de flores destapó relación sexual ilegal entre profesor y alumna en Palm Beach

Un caso relación sexual ilegal se registró en el condado de Palm Beach, entre un ex profesor de matemáticas en Wellington Community High School y una alumna de 16 años.

El sujeto de 54 años, fue identificado como Charles Maglio, arrestado el pasado 08 de septiembre, ahora enfrenta los delitos de actividad sexual ilegal con una menor de edad y delito contra un estudiante por parte de una figura de autoridad.

La oficina del Sheriff de Palm Beach inició una investigación en diciembre del año 2022 en cubierto, luego de recibir una llamada del director de la escuela donde impartía clases el individuo.

Tras meses de investigación, las autoridades determinaron que el individuo se vio a escondidas con la joven desde agosto de 2022. La invitaba a comer, ir al cine, le compraba obsequios y la llevaba a su departamento, donde mantenía relaciones sexuales consensuadas.

Una entrega de flores destapó el delito

Según el informe de arresto, Maglio envió un ramo de flores a la menor de edad a su trabajo en Tijuana Flats. El gerente del restaurante, quien recibió inicialmente la orden, tuvo sospechas, por lo que decidió llamar a las floristería para confirmar la entrega, quienes confirmaron la información.

El gerente decidió llamar al director de Willington High School y comentarle lo sucedido. En ese momento, se comunicó con la abuela de la menor de edad y con la policía.

Más tarde esa misma noche, la adolescente llamó a Maglio y le contó sobre una “posible investigación” en su contra, por lo que decidió borrar todos los mensajes de texto que le había enviado el sujeto y otras evidencias.

El informe del arresto indicó que cuando los investigadores hablaron con la niña el 21 de diciembre de 2022, ella aseguró que no quería meter en problemas al Maglio. “Estoy enamorada de él”, confirmó.

Una historia de abuso

La adolescente dijo que conoció a Maglio al comienzo del año escolar 2022-23 en agosto, cuando el individuo era profesor de matemáticas en Wellington High School.

Unos días después de que comenzara el año escolar, fue a su salón de clases cuando todos se habían ido, en busca de un “mentor, una figura paterna” y agregó que “su relación escaló a otro nivel”.

La víctima confirmó que comenzó a comunicarse a través de la red social Snapchat. Una idea del ex-maestro para evitar que su conversación se guardara y no hubiera evidencia.

Maglio llevaba a la joven de 16 años a su trabajo y a su casa. Le compraba prendas de vestir, como ropa interior, vestidos, accesorios, zapatos. La invitaba al cine y a restaurantes, además le pidió dejar algo de ropa y un cepillo de dientes en su apartamento “para cuando se quedara”. La adolescente confesó que ambos mantuvieron relaciones sexuales en reiteradas ocasiones en su apartamento de Greenacres.

El informe de la policía detalló que la niña dijo a las autoridades que “ambos eran conscientes” de que su “relación” estaba mal pero permanecieron juntos por varios meses.

“Charles aparentemente tiene un calendario detrás de su puerta donde cuenta los días para que la adolescente cumpliera 18 años y así ser más abiertos con su relación”, afirma el informe.

Arresto y evidencias

Cuando las autoridades arrestaron al sujeto, encontraron en su departamento un recibo de prendas de vestir y ropa interior de mujer.

La hija de Maglio, que estaba de visita desde Nueva York durante las vacaciones, dijo a los investigadores que toda la ropa de mujer que había en la casa era suya, cuando era más joven.

“Ella no sabe si su padre está en una relación, pero tuvo la firme convicción de decir que probablemente no, porque no le ha dicho nada”, dice el informe.

Durante la investigación, las autoridades intervinieron los teléfonos celulares de los involucrados. En una llamada en particular, Maglio dice a la joven que “su única preocupación es que la policía encuentre algo en Snapchat”, y agregó que las fuerzas del orden probablemente “no tienen ninguna prueba en su contra”.

En la llamada, Maglio le dijo a la adolescente que la amaba y que la extrañaba. También le prometió que no le pasaría nada y que iban a estar juntos “siempre”.

‘Estoy enamorado de ti y eso no ha cambiado. Si puedes esperar hasta que tengas 18 años, podremos vernos’. Cuando ella le preguntó por qué no esperó hasta que ella cumpliera 18 años, él dijo: ‘No lo sé. Siempre te vi como una mujer. No soy un depredador'”, según el informe del arresto.

El pasado mes de agosto, la policía compartió los resultados de las pruebas forenses, las cuales mostraron que se encontró ADN de Maglio en la ropa interior de la adolescente. La Oficina del Sheriff investiga si existen otras víctimas de la institución.

El pasado 08 de septiembre, un juez fijó una fianza para el ex maestro en $20,000 y le ordenó que no tuviera contacto con la adolescente ni con nadie menor a 18 años. Desde entonces, el individuo salió de la cárcel a la espera de su juicio.