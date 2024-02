Carta con extraño polvo blanco fue enviada a la casa de Trump en Palm Beach

Equipos de emergencia se desplegaron tras el reporte de un sobre sospechoso enviado a la casa en Florida de Donald Trump Jr. Se trata del hijo mayor del expresidente y figura prominente del Partido Republicano, Donald Trump.

Según una fuente cercana al incidente, la carta contenía un polvo blanco no identificado y una amenaza de muerte. Aunque los resultados iniciales sobre la sustancia no fueron concluyentes, los funcionarios no creen que represente un peligro mortal. La apertura del sobre ocurrió en la oficina de la residencia de Trump Jr., donde se presentaron socorristas con trajes protectores.

La policía de Júpiter informó que la investigación está siendo liderada por la Oficina del Sheriff de Palm Beach, la cual está colaborando con el Servicio Secreto en el caso. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el incidente.

Esta no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos que involucra a la familia Trump. En 2018, la entonces esposa de Trump Jr., Vanessa, fue llevada al hospital después de abrir un sobre dirigido a su esposo que también contenía un polvo blanco no identificado. Posteriormente se determinó como no peligroso.

Además, en marzo de 2016, se investigó una carta amenazante enviada al apartamento de Manhattan de Eric Trump, hermano de Donald Trump Jr. También contenía un polvo blanco inofensivo.

Estos incidentes resucitan temores relacionados con los ataques de ántrax ocurridos en 2001. En esa época, cartas que contenían esa sustancia mortal llegaron a organizaciones de noticias y a las oficinas de dos senadores estadounidenses. Las misivas cobraron la vida de cinco personas.

La rápida respuesta de las autoridades locales y federales refleja la seriedad con la que se toman estos eventos. La investigación sigue en curso para determinar el origen y la intención detrás de este perturbador correo.

Con información de AP News