Trump acusa a inmigrantes de invadir EE.UU con idiomas que nadie conoce: “Es horrible”

Advertir sobre los peligros de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares de la campaña de Donald Trump, desde el día en que lanzó su primera candidatura presidencial. En ese momento, dijo que México enviaba “violadores” y gente que traía “drogas” y “crimen”.

Pero últimamente, el expresidente ha aprovechado algo nuevo que, según dice, traen los inmigrantes: los idiomas.

“Tenemos idiomas que llegan a nuestro país. No tenemos un instructor en toda nuestra nación que pueda hablar ese idioma”. Esas fueron las palabras de Trump ante una multitud de miles de partidarios en la Conferencia de Acción Política Conservadora. El evento se realizó en las afueras de Washington, D.C., el mes pasado.

“Estos son idiomas, es lo más loco, tienen idiomas de los que nadie en este país ha oído hablar. Es algo muy horrible”, añadió.

Trump repitió el comentario la semana siguiente durante una aparición en la frontera sur junto al gobernador de Texas, Greg Abbott. En esta ocasión dijo que los inmigrantes están ingresando al país hablando “idiomas verdaderamente extranjeros”.

Trump on migrants: "They have languages that nobody in this country has ever heard of. It's a very horrible thing."

“Nadie los habla”, dijo después de un recorrido por la frontera en Eagle Pass.

En un mitin en Virginia el sábado por la noche, Trump volvió a tocar el tema. Describió las aulas de Nueva York como abrumadas con “estudiantes de países extranjeros, de países donde ni siquiera saben cuál es el idioma”.

“No tenemos a nadie que siquiera lo enseñe. Son lenguas de las que nadie ha oído hablar jamás”, afirmó.

Cuando se le pidió que aclarara los comentarios de Trump, el portavoz de la campaña Steven Cheung respondió: “Hay inmigrantes que están invadiendo desde países de los que no sabemos nada, y ese es el punto”. No respondió a una pregunta de seguimiento sobre cuáles son esos países.

Estados Unidos no tiene un idioma oficial.

Trump: People who don't speak languages. We have languages coming in to our country, nobody that speaks those languages. They're truly foreign languages. Nobody speaks them

