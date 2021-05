El exgeneral chavista Hugo “El Pollo” Carvajal, reapareció el lunes para denunciar «graves irregularidades» por parte de la Justicia y del gobierno de España en un proceso de extradición para que sea juzgado en Estados Unidos (EE. UU.) por presunto tráfico de drogas y de armas.

“Muy lejos de protegerme, el Gobierno español y la Audiencia Nacional han cometido graves irregularidades en mi contra”, escribió Carvajal en un comunicado publicado en su cuenta en Twitter.

En la misiva firmada el 21 de mayo el exmilitar también puntualizando “mi intención de ir a España era poder compartirles información que permitiera ejercer presión al régimen de Maduro desde Europa. Pero luego de los atropellos judiciales que me sometieron y el rumbo que tomó la política de ese país, entendí que me había equivocado de destino”.

“El Pollo” Carvajal, señaló que considera una “aberración jurídica” la acción de la Audiencia Nacional por revocar la decisión inicial de “tres honorables magistrados” que se negaron a entregarlo a las autoridades estadounidenses.

El exgeneral también indicó que la Embajada de España en Estados Unidos «contactó» a jueces de la Audiencia Nacional para que avalaran la extradición, mediante «presiones».

Carvajal dijo que el Gobierno español no lo a protegido, “como he dicho antes: cuando decidí ir a España se lo anuncié a un conocido del CNI, quien me recibió en el aeropuerto por cortesía y sin privilegios. Eso fue todo”, aseguró.

Y concluyó el comunicado expresando que “a pesar de todas las irregularidades”, ha depositado su confianza en “lo más alto del Estado de Derecho español”. En concreto, en el Tribunal Supremo, donde su defensa presentó un recurso el año pasado, “el cual debería ser resuelto próximamente”. “Queda en manos de sus magistrados la posibilidad de redimir los atropellos y hacer justicia”, finalizó.

Carvajal fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) durante ocho años, en los regímenes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y Estados Unidos le acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.