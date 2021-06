Un delincuente murió el lunes luego de recibir un disparo en horas de la tarde durante un intento de robo a mano armada que se convirtió en tiroteo, en Midtown Miami.

El criminal fue identificado como, Otis Brown Jr. de Lehigh Acres. El hombre de 38 años de edad, era un delincuente registrado en Florida con numerosos arrestos en el condado de Lee desde 1998, reseñó Wink Nwes.

El Departamento de Policía de Miami dijo que el tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 pm en 3101 North Miami Avenue.

Al parecer, Brown intentó robar con un arma de fuego a dos hombres que caminaban cerca de un estacionamiento en Midtown Miami. Sin embargo, una de las víctimas se encontraba armada y se ocasionó un intercambio de disparos hasta que llegó la policía.

UPDATE: Two males have since been transported to Jackson Memorial Hospital by @CityofMiamiFire reference this incident. https://t.co/PCULy4fGxq

— Miami PD (@MiamiPD) June 1, 2021