Una persona murió y otra resultó herida de bala en horas de la tarde de este lunes 31 de mayo durante un intento de robo a mano armada que se convirtió en un tiroteo, en Midtown Miami.

La policía recibió noticias de varios disparos en el área de 3101 North Miami Avenue. Cuando los funcionarios llegaron al lugar, encontraron a dos hombres a los que dispararon, según informó el socio de noticias del Maimi Herald, CBS4.

Estas personas fueron trasladadas al Jackson Memorial Hospital con heridas de bala.

Fuentes familiarizadas con la investigación dijeron al Miami Herald que un hombre recibió varios disparos en el pecho y otro recibió un disparo en el brazo.

Uno de los hombres murió, según las fuentes.

Las autoridades no tienen claro lo que sucedió, ya que la escena resultó muy confusa.

UPDATE: Two males have since been transported to Jackson Memorial Hospital by @CityofMiamiFire reference this incident. https://t.co/PCULy4fGxq

— Miami PD (@MiamiPD) June 1, 2021