A casi un año, el juez del tribunal del condado de Duval, James Ruth, emitió sentencia contra Debra Hunter, una mujer quien protagonizó un altercado dentro de una tienda de Pier 1, ubicada en Jacksonville, en la que tosió sobre una paciente con cáncer en plena pandemia por Coronavirus.

¿A qué se debió la discusión?

Hunter discutía deliberadamente con los empleados del establecimiento comercial, por lo que fue grabada por la agraviada, lo que disgustó aun más a la ya molesta mujer. Tras la publicación de la grabación, en la que se observa sin tapabocas mientras suelta palabras mal sonantes, su imagen se hizo viral, a tal punto, de ser buscada por las autoridades.

En la Corte, el esposo de la detenida, testificó ante el juez que su esposa había pasado por muy malos momentos antes del incidente, puesto que perdió todo en un incendio que se generó en su casa, por lo que no pudo soportar más y actuó de esa manera.

La acusada contó lo terrible que ha pasado a ser la vida sus hijos tras la viralización del altercado. Afirma que han perdido amigos, mientras bajan la cabeza y la giran en la dirección opuesta cuando los miran en su comunidad.

A pesar de los testimonios y el arrepentimiento de la mujer, el juez tomó la decisión de someterla a sentencia, mientras comentaba que la acusada solo se lamenta por las consecuencias que le trajo el incidente y no por el daño que le pudo causar a la paciente con cáncer y a sus hijos.

“Sus hijos no crearon este problema y su esposo no, y ella habló sobre cómo cambió su mundo y estaba recibiendo programas desagradables en Facebook y cosas de esa naturaleza y no pueden ir a su club de campo o donde sea (…) ¡Pero todavía no he visto ninguna expresión, o una expresión significativa en su arrepentimiento por el impacto que tuvo en la víctima en este caso!”, condenó el juez.