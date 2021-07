Con el fin de apoyar a la comunidad de color, Instagram lanzó una nueva etiqueta que le permitirá a las empresas identificarse como de propiedad negra.

“Estamos facilitando que la gente descubra negocios de propiedad negra directamente en Instagram. Los negocios con sede en EEUU con tiendas en Instagram ahora podrán designarse como de propiedad negra y mostrar una etiqueta de “propiedad negra””, anunció Instagram.

“En el último año, la comunidad de Instagram se ha unido en apoyo de los negocios de propiedad negra, y las empresas han encontrado formas creativas de ser descubiertas. Desde el verano pasado hasta el otoño, hubo más de 1,3 millones de publicaciones en Instagram en apoyo de los negocios “propiedad de negros” o “dirigidos por negros”.

Y el número de negocios ubicados en Estados Unidos con “propiedad de negros” o “dirigidos por negros” en su perfil aumentó más del 50%.”, reportó Bossip.

En julio de 2020, Google también lanzó una función para que las empresas se autoidentificaran como de propiedad negra.

A pesar de que YouTube también anunció un fondo de 100 millones de dólares para apoyar las voces y perspectivas negras, su empresa matriz, Google, supuestamente bloqueó a los anunciantes para que no se dirigieran a los vídeos de Black Lives Matter en YouTube.

Highlighting stories of immigrant families across the US and dissecting the idea of the American dream ✨ 📷: Travis Matthewshttps://t.co/n1wmZtPJca pic.twitter.com/AExkX8ZXFq — Instagram (@instagram) July 4, 2021

Las nuevas etiquetas podrían ser una forma reflexiva de apoyar a los empresarios negros para que superen los retos empresariales que les afectan de forma desproporcionada.

No obstante, muchos creen que se trata de sólo un movimiento inteligente de relaciones públicas para el mercado en expansión de la tienda @ de Instagram.

El desarrollo de una plataforma que incluya y apoye a las empresas de propiedad negra puede ser una nueva adición para Instagram, pero los empresarios negros innovadores ya construyeron sus propios mercados como Miiriya.

Download Miiriya before these white apps start capitalizing on black businesses, cause I can just tell ig bout to use this to build a black business site on their own site, full of nonblack ppl at that. Miiriya is a black owned app that lets you shop black businesses on one app https://t.co/rDD6cp87sC — Miiriya (@miiriya1) July 4, 2021

The biggest difference is now itll be integrated into a white owned marketplace. Before it was a simple bio of individual ppl lying about being black. Now it’s actual data thatll be used by a corporation to integrate and be promoted to a platform that has 1B+ people ready to shop https://t.co/fBxPryUZnL — Miiriya (@miiriya1) July 4, 2021

Aunque no está claro cómo Google o Instagram validarán las nuevas etiquetas en sus plataformas, la nueva característica podría tener un poderoso impacto en millones de propietarios de negocios actuales y potenciales.

También tenemos que destacar a la hermana que está detrás de la nueva función, Rachel Brooks, que es la jefa de producto de Instagram.