Ante la ausencia de una cura oficial para el COVID-19, numerosas especulaciones han surgido respecto a tratamientos alternativos para contrarrestar los síntomas y consecuencias del coronavirus. Para lograr mayor certeza sobre los beneficios de estos tratamientos, varias entidades de la salud han efectuado estudios e investigaciones exhaustivas.

El Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos realizó y recopiló estudios respecto a las ventajas que otorga el consumo de vitamina C en los tratamientos con contagiados de coronavirus. Pese a ya conocerse los efectos óptimos que tiene esta vitamina con los resfriados, se debía constatar si también era efectiva para el COVID-19. Una de las primeras observaciones del artículo evidencia que usualmente los pacientes más perjudicados por el virus poseen un bajo nivel de vitamina C.

También se precisa que no son pocos los países que vienen practicando monoterapias con vitamina C intravenosa en los pacientes de COVID-19. Uno de los grandes objetivos de estas pruebas es saber qué tanto las propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas y antioxidantes pueden contribuir a reducir los efectos del coronavirus y, de ser posible, anularlos.

Al respecto, se indica en el informe: “Un pequeño ensayo de China ha finalizado y los resultados se encuentran actualmente en revisión por pares (por otros científicos). Hubo una reducción significativa de la mortalidad en los pacientes más graves que recibieron intervención con vitamina C”. El Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos resalta que es justificado el suministro de vitamina C a pacientes con COVID-19, dado que varios han fortalecido su sistema inmunológico y han podido recuperarse prontamente.

No obstante, mientras no haya pruebas con mayor cantidad de pacientes, se recomienda no utilizarla como cura definitiva. En efecto, el Ministerio de Salud de Chile ha indicado que la ingesta de vitamina C sólo debe asumirse como una medida complementaria o de reforzamiento al sistema inmunológico.

La importancia de la vitamina C, para este contexto de pandemia, debe ser preventiva (antes del contagio) y complementaria (durante la enfermedad y posterior a esta). Controlar los problemas respiratorios es crucial para reducir las probabilidades de mortalidad. Por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria informó que los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica son los más propensos a fallecer por COVID-19 debido a sus deficiencias respiratorias.

Esto robustece la propuesta de consumir más cítricos y demás alimentos que contengan dicha vitamina. En los casos más extremos será indispensable reforzar el sistema inmunológico con suplementos alimenticios. Los expertos aseveran que incluso personas con dietas estrictas pueden fortalecer su organismo con zumos de naranja y unas gotas de vitamina C liposomal. El consumo de esta última se adapta al estilo de vida de vegetarianos y veganos, pues la vitamina C liposomal no contiene sustancias alteradas genéticamente. Lo importante es no prescindir de este elemento que viene dando resultados positivos en los tratamientos contra el coronavirus.

