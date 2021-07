Por segunda jornada seguida los Marlins de Miami decidieron un compromiso en las instancias finales y en esta ocasión el héroe fue el venezolano Jesús Aguilar, quien despachó un cuadrangular para obtener la victoria 9 a 6 sobre los Dodgers de Los Ángeles.

El maracayero conectó el jonrón para romper el empate a seis carreras en la novena entrada, del duelo disputado este miércoles en el loanDepotPark.

Aguilar aprovechó un sinker del serpentinero Edwin Uceta, para conectar la bola hacía el jardín izquierdo del parque de los Marlins, con dos compañeros en circulación.

Please watch Jesús as he approaches home.

BIG MOOD. #JuntosMiami pic.twitter.com/V6bLUFlM5d

— Miami Marlins (@Marlins) July 8, 2021