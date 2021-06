La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris recordó que Uber y Lyft ofrecen viajes gratis a los centros de vacunación hasta el 4 de julio en todo EEUU.

Reminder: Uber and Lyft are giving FREE rides for passengers going to get their FREE COVID-19 vaccine until July 4.

