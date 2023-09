Kevin McCarthy solicita juicio político contra el presidente Biden

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo el martes que ha ordenado a una comisión iniciar una investigación formal para juicio político al presidente Joe Biden. El motivo está fuertemente relacionado con los negocios de su familia.

McCarthy dijo que la investigación de la cámara baja ha encontrado una “cultura de corrupción” en torno a la familia Biden. El republicano ya había dicho en una entrevista que ese era el “siguiente paso lógico” en las investigaciones acerca de su hijo, Hunter, y sus negocios en el exterior.

El dirigente republicano enfrenta una presión creciente de su ala derecha para tomar medidas contra Biden.

“Hoy ordeno a nuestras comisiones de la Cámara que abran una investigación formal de impeachment contra el presidente Joe Biden. Esto dará a nuestras comisiones el pleno poder para reunir todos los hechos y respuestas para el público estadounidense”, afirmó McCarthy.

El presidente de la Cámara planea reunirse con los legisladores a puertas cerradas varias veces durante la semana para discutir el juicio político a Biden, entre otros asuntos. Adicionalmente, el político tiene problemas para que se aprueben los proyectos necesarios para evitar un cierre del gobierno a fin de mes.

El dirigente republicano se encuentra nuevamente en una encrucijada: debe tratar de satisfacer a su propia ala derecha e impedir su propia remoción del puesto. Es una situación que McCarthy conoce bien, atrapado entre el juicio político y la amenaza de cierre del gobierno sin un final de juego claro.

La Casa Blanca, que siempre ha negado la participación del presidente en los negocios de su hijo, dijo que la campaña por el ‘impeachment’ obedece a motivos políticos.

“El presidente McCarthy no debería ceder a los legisladores de extrema derecha que amenazan con cerrar el gobierno si no obtienen un juicio político infundado y desprovisto de pruebas al presidente Biden. Las consecuencias para el pueblo estadounidense son demasiado graves”, dijo el vocero Ian Sams.

Today, Kevin McCarthy unilaterally decreed an impeachment inquiry and said there’d be no vote

In 2019, he said the House must “intend to hold a vote of the full House authorizing an impeachment inquiry,” or it “would create a process completely devoid of any merit or legitimacy” pic.twitter.com/RyfxjkzTyE

— Ian Sams (@IanSams46) September 12, 2023