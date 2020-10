Khloé Kardashian sorprendió a todos sus fans al contar en un nuevo episodio de la temporada 19 de Keeping up with the Kardashians, el cual actualmente solo se transmite en Estados Unidos, que se contagió de coronavirus.

A inicios de mayo, Kylie Jenner dijo en el show que alguien muy querido a su familia dio positivo para la COVID-19.

“Da miedo cuando alguien tan cercano a tu hogar ha dado positivo”, señaló la joven celebridad sin especificar el nombre de la persona enferma.

Tras varios meses de dudas entre los seguidores de Keeping up with the Kardashians, finalmente se dio a conocer que Khloé Kardashian fue la que se contagió.

La estrella de telerrealidad de 36 años reveló, en un nuevo clip de adelanto, que ya superó la enfermedad.

“Puedo decir que ahora se está asustando y está muy nerviosa por eso”, dijo Kim Kardashian en el video, y señaló que siente en su “instinto” que Khloé sí tiene el virus.

Kris Jenner agregó: “Yo, por supuesto, intervine por teléfono con todos los médicos que aceptaban mi llamada, tratando de encontrar a alguien que la ayudara”.

Luego apareció Khloé Kardashian acostada en la cama: “Me acabo de enterar de que tengo coronavirus. He estado en mi habitación. Va a estar bien, pero estuvo muy mal durante un par de días, con vómitos y temblando y luego caliente y luego frío”, comentó en aquella oportunidad.

El pasado 8 de setiembre, Kim Kardashian contó en Instagram que el programa Keeping up with the Kardashians llegará a su fin en la temporada número 20 tras 14 años de emisión.

“Con gran pesar, hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping up with the Kardashians”, escribió la famosa en su red.

