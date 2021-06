A pocos días de la culminación de la serie Las Kardashians, que se transmitirá la próxima semana en EEUU, Kim Kardashian tuvo una explosión emocional en la que admitió que se sentía “como un fracaso, porque este es el tercer matrimonio”.

Kim, de 40 años, comentó en un episodio reciente del show, llamado en inglés Keeping Up With the Kardashians, que se siente “una perdedora. Pero no puedo pensar en eso, quiero ser feliz”.

La estrella señaló que “honestamente ya no puedo hacer esto”. Kim agregó que no puede ser la mujer que apoya todas las decisiones de su esposo, el rapero Kanye West, reportó Random.

Kim había estado redirigiendo su frustración, tristeza e ira, comentó la hermana menor, Khloé, y al parecer la comida fue uno de sus objetos de amor y odio durante el rodaje.

Sin embargo, esta diva de las redes sociales noculpa del todo a West. Llorando ante la cámara, declaró que Kanye “merece alguien que pueda apoyarlo a cada paso y seguirlo por todas partes y mudarse a Wyoming. Yo no puedo”.

La pareja había estado en consejería matrimonial gran parte de 2020, año en que uno de los proyectos de West fue anunciar que quería competir por la presidencia de los EEUU, idea a la cual no ha renunciado.

Tras recordar la última pelea en el show con West, Kim confesó a sus hermanas que se sentía atrapada en un solo lugar, mientras que él es capaz de mudarse a un estado diferente cada año, sin dejarle a ella más opción que seguirlo para poder criar juntos a los niños.

No obstante, precisó que el rapero es un “padre asombroso” para sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Vale recordar que Kim pidió el divorcio a West en febrero pasado, y el caso aún está en la corte. Mientras tanto, en sus redes sociales ella sigue usando el nombre de Kim Kardashian West.

El próximo 10 de junio se transmitirá el episodio titulado El fin: Parte 2.