¿Está listo para evaluar la resistencia de su propiedad multifamiliar con Keep Safe Miami?

Keep Safe Miami es un nuevo programa desarrollado por Enterprise Community Partners y la ciudad de Miami, que equipará a los propietarios y operadores de viviendas asequibles con herramientas para evaluar la resistencia de sus edificios al cambio climático y los desastres naturales, y les proporcionará estrategias y orientación prácticas sobre financiamiento para abordar estas vulnerabilidades.

Puede completar un formulario de inscripción, que incluirá información de contacto y detalles específicos de la propiedad.

Una vez completado, un miembro del personal de Enterprise Community Partners revisará su solicitud y le indicará los pasos a seguir.

