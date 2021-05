La tendencia al alza de los precios de los alquiler en Miami parece indetenible. Cuesta casi $400 dólares más rentar aquí que en el resto del país.

Se trata de una situación que ha cambiado desde enero, cuando los alquileres habían mostrado un ligero descenso como un efecto a largo plazo de los cambios que trajo la pandemia.

El informe mensual de sitio de alquiler de apartamentos RentCafé refiere que la renta de una vivienda en Miami cuesta ahora como promedio $1,768, casi 3 por ciento más que en abril del año pasado, indic.

RentCafé detalló que “Miami, próspero centro económico y cultural y una ciudad con mayoría de inquilinos (67 por ciento), es un lugar popular para llamar hogar, con alquileres de apartamentos por encima del promedio nacional de $ 1,417”, reportó ElNuevoHerald

Aun así los alquileres en Miami no han alcanzado el precio promedio de un apartamento en Fort Lauderdale ($2,059), donde la subida fue del 3.1 por ciento. En West Palm, que sigue siendo más barato que Miami y Ft. Lauderdale, subió el precio de los apartamentos un 9.3 por ciento, hasta $1,641.

Coral Gables mantiene su trono como el vecindario más exclusivo y costoso para quienes alquilan, con una renta promedio de $2,709. La subida fue de 5.1 por ciento. Miami Beach conserva su caché con un alquiler promedio de $2,064. Otras ciudades populares son Doral ($2,175), Aventura ($2,106), Miami Lakes ($1,753), Hialeah ($1,475) y Homestead ($1,339).

Por qué no bajan los precios de la renta en Miami

Una buena noticia para los propietarios de viviendas que alquilan es que los precios no han bajado en ninguna ciudad de la zona metropolitana de Miami estudiada por RentCafé.

La estabilidad en el mercado de alquiler se debe a que este se alimenta de “inquilinos que están en transición”, afirman los vendedores de bienes raíces.

Se refieren a aquellas personas que eligen rentar porque quieren estar cerca de los centro de entretenimiento y vida social, una tendencia que predomina entre los millennials.

También se incluyen las personas que vendieron sus casas recientemente y que están esperando para comprar otra.

El mercado de bienes raíces en el sur de la Florida favorece ahora a quienes deseen vender su casa, una oportunidad que muchos han visto para vender la vieja casa e ir en busca de más espacio o de las comodidades y atractivos con que soñaban: vista al mar o a un lago, piscina, una oficina, un patio más grande.

Al mismo tiempo, la falta de inventario de casas en ventas en el sur de Florida hace que la espera de quienes quieran comprar sea más larga. La opción entonces es rentar.

También ha ganado inquilinos el sur de la Florida con la afluencia de residentes del Norte que decidieron rentar una temporada —a veces seis meses o un año— para disfrutar el clima de la Florida mientras los lugares de donde provienen retoman su paso luego de la pandemia.

Al mismo tiempo, con su clima y otos atractivos, Florida tiene ya varias ciudades zoom, como se llama a aquellas que el teletrabajo ha permitido que se muden más personas que aun no están en edad de retiro, pero quieren reducir la velocidad y disfrutar más, cerca de la naturaleza.

La mudanza de compañías de otras partes del país, sobre todo de tecnología, que han decidido establecer su sede aquí, trae empleos, pero también más demanda por las viviendas ya existentes. Así que es posible que la tendencia al alza de los alquileres continúe por buen tiempo. La pregunta es: hasta dónde llegarán.