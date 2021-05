Pável Dúrov, la menta detrás de la exitosa plataforma Telegram, se ha convertido en uno de los hombres más ricos de Rusia.

Se trata de uno de los jóvenes empresarios más prometedores del mundo y su red social ha superado ya los 500 millones de usuarios.

Sin embargo, es muy poco lo que se sabe de Dúrov.

Rodión Chépel, director del primer documental sobre el emprendedor de 36 años que se puede ver en los cines rusos, dijo que “yo pensaba que Dúrov no existía, que sería un mito”, comentó a Efe.

Dúrov es muy celoso de su intimidad. Hizo su última aparición pública en 2017 en Indonesia y hace unos días publicó su primera entrada en Instagram en más de tres años, reportó LaPatilla

Mijaíl Klimariov, director de la Sociedad de Protección de Internet, señaló que “vive entre Finlandia y Dubái”.

“Dúrov”, el documental de Chépel, intenta arrojar luz sobre una figura muy admirada por la juventud rusa, mucho más cercana al líder opositor, Alexéi Navalni, que a la gerontocracia del Kremlin.

“Quiero ser un tótem de internet”, le dijo a su profesor al graduarse en un elitista liceo de San Petersburgo, donde también estudió el conocido matemático Grigori Perelmán.

Dúrov, que nació en la antigua capital zarista y vivió en Italia gran parte de su infancia y adolescencia, lo tenía claro.

Su primer paso en el mundo digital lo dio al ingresar en la facultad de Filología Inglesa de San Petersburgo. Creó un biblioteca virtual con los trabajos de los estudiantes para que estos pudieran ser consultados por otros alumnos (Durov.com).

La creación de un imperio

En 2006 fundó Vkontakte, el Facebook ruso, que se convirtió rápidamente en la principal red social en Rusia.

El problema es que la influencia de VK era tan grande que llamó la atención del Kremlin, presidido por un hombre de la era analógica que recela especialmente de internet.

La gota que colmó el vaso fue su negativa de bloquear a petición de las autoridades los grupos que organizaron las multitudinarias manifestaciones contra el fraude electoral en 2011.

Bajo presiones, Dúrov acabó vendiendo la plataforma en 2014 a los amigos del Kremlin (mail.ru).

