El Departamento de Policía de Tallahassee anunció este martes los resultados de una investigación “a gran escala” sobre el tráfico de personas que dio lugar a 178 detenciones.

El departamento señaló que recientemente concluyeron una operación de dos años de duración, llamada “Operación Inocencia Robada”, que involucra el tráfico de personas y el tráfico sexual de niños dentro de la comunidad de la Ciudad Capital.

El jefe de la policía de Tallahassee, Lawrence Revell, indicó que comenzó con una investigación después de que la imagen de un niño de 13 años fuera vista en un sitio web de prostitución.

La policía llevó a cabo una operación en noviembre de 2018 para rescatar a la niña para garantizar su seguridad.

Tallahassee Florida police department arrested these people for sex trafficking this is happening everywhere watch out for your surroundings and report strange activity all these sick mfs need to be under the jail pic.twitter.com/LF8N505kMS

— Destiny (@Destiny99224860) November 17, 2020