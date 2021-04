Un grupo creciente de obispos católicos estadounidenses de derecha choca con un un presidente muy católico que apoya el derecho al aborto.

Tener un presidente estadounidense que asiste a misa semana tras semana y habla de su fe es poderoso para millones de católicos estadounidenses.

Sin embargo, para otra parte un presidente católico estadounidense que promulga una política tras otra a favor del acceso al aborto es una fuente de vergüenza.

Este conflicto se dirige ahora directamente al grupo de líderes de la Iglesia estadounidense, que planea una votación al respecto en su conferencia de primavera.

Los líderes católicos, al igual que su numeroso rebaño, están profundamente divididos sobre Biden, el segundo presidente de EE.UU. que procede del mayor grupo religioso del país.

Desde su elección, el ala derecha de la Iglesia, cada vez más ruidosa, ha dejado claro que Biden no puede seguir ampliando el derecho al aborto y llamarse a sí mismo católico y no ser cuestionado.

Una portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dijo el miércoles que el grupo tendrá una votación en junio “sobre el tema de la comunión”.

Chieko Noguchi, una portavoz de la USCCB, dijo que la votación será sobre si, en una fecha posterior, los obispos deben redactar un documento sobre el tema.

Dijo que, dado que aún no se ha redactado ningún documento, sería prematuro hablar de su posible contenido.

El miércoles, Associated Press citó a un alto obispo diciendo que el propósito de un futuro documento sería “dejar clara la opinión de la USCCB de que Biden y otras figuras públicas católicas con puntos de vista similares no deberían presentarse a comulgar”.

“Debido a que el presidente Biden es católico, presenta un problema único para nosotros”, dijo a la AP el arzobispo Joseph Naumann de Kansas City, Kansas, que preside el Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB. “Puede crear confusión. . . . ¿Cómo puede decir que es un católico devoto, y está haciendo estas cosas que son contrarias a las enseñanzas de la Iglesia?”

La USCChttps://www.youtube.com/watch?v=_kZxG2NT3i0B es como un grupo industrial de iguales y no tiene autoridad sobre los propios obispos; sólo el Vaticano la tiene. Según el derecho canónico, los católicos están bajo la dirección de su propio obispo local, y los líderes católicos del Distrito de Columbia y de Delaware -las dos ciudades natales de Biden en estos días- han declarado que no le negarán la Comunión, el más sagrado de los sacramentos católicos que muestra la unión de un creyente con toda la iglesia y con Jesús.

La última vez que los obispos votaron sobre esto, en 2004, el resultado fue de 183 a 6 a favor de dejar la decisión sobre los políticos que apoyan el aborto a sus obispos. El tema de los políticos católicos que apoyan la libertad reproductiva estaba en todas partes ese año debido a la candidatura presidencial de John F. Kerry, un católico. Más de una docena de obispos estadounidenses dijeron ese año que negarían la comunión al candidato demócrata, por su apoyo al derecho al aborto.

