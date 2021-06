Miami está destinado a ser una de la capitales de criptomonedas del mundo y por esta razón hoy comenzó la conferencia de bitcoin, una de las más grandes y conocidas hasta ahora.

En esta ocasión se reportaron largas colas para el acceso general, en los alredesdores del Centro de Convenciones Mana Wynwood según reseña WSVN.

Dentro del recinto se encuentran 62 empresas relacionadas con las criptomonedas dando a conocer sus proyectos. La multitud esperada se establece en 15,000 personas para cada día en la conferencia de bitcoin.

"#Bitcoin changes absolutely everything… there is nothing more important to work on in my lifetime."~@jack, CEO of Twitter/Square at @TheBitcoinConf #BitcoinOnly #Bitcoin2021 #BitcoinMiami pic.twitter.com/p4J33SVBMe

— Bitcoin Lightning Network News ⚡️ (@BTC_LN) June 4, 2021