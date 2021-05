Casi inmediatamente a su arribó a suelo norteamericano, Leocenis García, líder del movimiento político Prociudadanos, se reunió con Amy Archibald, jefa de la oficina de Venezuela del Departamento de Estado.

Sobre el encuentro entre García y Archibald, no se conocieron los detalles. Sin embargo, el político venezolano, apuntó que:

“Amy Archibald, ha hecho una labor prudente, es una mujer con una gran sensibilidad por el tema de derechos humanos, estuvo en Salvador como consejera de Asuntos Políticos, y le ha tocado estar al frente de la oficina de Venezuela, en medio del torbellino que ha significado la situación de Venezuela”.

Anteriormente el representante de Prociudadanos, se encontró con el ex ministro de Energía de Bill Clinton, el gobernador Richardson, Keith Mines The United State Institute of Peace en Washington y Evan Ellis, del partido Republicano.

También ha conversado con Evan Ellis, del partido Republicano y miembro de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, así como asesor del Pentágono.

La agenda de García, para este viaje estará integrada por reuniones con fuertes fichas políticas, para debatir y elevar la voz el pueblo venezolanos antes instancias internacionales.

