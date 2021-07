La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció el miércoles que es obligatorio el uso de mascarillas dentro de los edificios propiedad del condado, y el jueves dijo que espera que los negocios sigan su ejemplo.

Peter D’Oench, de CBS4, habló con los propietarios de negocios de Miami para ver cómo van a hacer frente a las recomendaciones de los CDC sobre el uso de máscaras en el interior, reportó Newsbreak.

Algunos propietarios de negocios dijeron a D’Oench que están a punto de cambiar sus políticas sobre la exigencia de máscaras para los clientes y empleados.

Kim Coe, propietaria de Kim’s Valet Cleaners, en Biscayne Boulevard, desde 1985, dijo: “Vamos a poner un cartel en la puerta de entrada que diga que las máscaras son obligatorias. Tenemos miedo de que entre alguien que no esté vacunado. Estoy preocupado por mis clientes. Esto afecta a todos y a todos los negocios”.

#DeltaVariant surging in U.S. New data show Delta much more contagious than previous versions of #COVID19. Unvaccinated people: get vaccinated & mask until you do. Everyone in areas of substantial/high transmission should wear a mask, even if vaccinated. https://t.co/tt49zOEC8N

— CDC (@CDCgov) July 27, 2021