La judoca Idalys Ortiz hizo historia este viernes al convertirse en una de las atletas más laureadas de Cuba en los Juegos Olímpicos, puesto que la cubana que compite en la categoría de 78 kg se alzó con la medalla de plata igualando el récord de preseas de su compatriota, la también judoca Driulis González.

“Detrás de una medalla hay mucho, por ejemplo más de la mitad de mi vida en los tatamis [las esteras en las que se practica el judo], entrenando, corriendo al sol; detrás de una medalla está que hace tres meses no veo a mi mamá o que a los 31 años no he podido tener hijos”, dijo Idalys en una publicación de BBC.

Idalys se repuso a las adversidades

El 2020 y la pandemia afectó a casi todo el mundo, “Yo misma enfermé, y pasé unas cuantas jornadas con obligatorio reposo, así que estaba molida”, dijo idalis Ortiz a Granmma.

Durante ese año perdió un gran número de combates importantes, elementos decisivos en la obtención de una buena forma deportiva. No obstante, encabezó con orgullo y responsabilidad el equipo femenino de Cuba a Tokio.

En su camino a la final en el icónico coliseo Nippon Budokan de Tokio, Ortiz venció a Rochele Nunes de Portugal, a Shiyan Xu de China y a Romane Dicko de Francia, a quienes dominó convincentemente.

En el combate final, hubo “mucha estrategia y mucho cuidado entre ambas”, como lo describió Granma, que “fue definido en tiempo extra por falso ataque de Idalis”.

Según el sitio oficial de los Juegos de Tolkio, Idalys Ortiz ocupó el primer puesto en el ranking mundial de Judo en 2018 y 2019. En Cuba fue nombrada Atleta del Año en 2013 y 2016 por el Instituto Nacional de Deportes y el Círculo de Periodistas Deportivos.