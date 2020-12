Este domingo el Centro de Control de Enfermedades aceptó la recomendación del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), lo que permite a las primeras vacunas autorizadas ser administradas en EE.UU.

A través de la red social Twitter, difundió la aprobación que permitirá “personas de 16 años o más, el personal de atención médica y los residentes de instalaciones de cuidados a largo plazo” sean vacunados de primero.

Las recomendaciones hechas por el ACIP son revisadas por el Director de los CDC y, si se adoptan, se publican como recomendaciones oficiales de los CDC/HHS en el Informe semanal sobre morbilidad y mortalidad (MMWR).

A continuación las recomendaciones adoptadas por los CDC, sobre la primera vacuna #COVID19 disponible bajo la Autorización de Uso de Emergencia en los EE.UU.

CDC has accepted the Advisory Committee on Immunization Practices’ (ACIP) recommendation of the first authorized #COVID19 vaccine for people 16 years and older. Healthcare personnel and long-term care facility residents should be vaccinated first. More: https://t.co/cYJxH31I3F pic.twitter.com/rBioalKbbP

— CDC (@CDCgov) December 13, 2020