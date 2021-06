Cada vez es más común observar y escuchar disparos y hombres con armas de fuego en Miami-Dade, la preocupación es alta, por el incremento de la violencia. El condado se ha puesto en marcha para enfrentar la violencia a través de un plan de prevención integral.

El dinero proviene de la compra de FTX de los derechos de nombre de la arena propiedad del condado en el centro de Miami donde juega el Miami Heat. FTX es un exchange de criptomonedas.

Según el “Plan Paz y Prosperidad” obtenido por Local 10 News de la oficina de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha habido un aumento del 45% en los homicidios desde 2016. El plan también dice que “casi una de cada cuatro víctimas en 2020 fue menor de 21 años “.

I’m joined by @MiamiDadePD and County leaders for a press conference on the launch of our new program Operation Summer Heat – a crime fighting initiative aimed at reducing violence across Miami-Dade. Tune in now. https://t.co/PTmJhvEmA2

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 3, 2021