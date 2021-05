Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade, anunció este lunes junto con la comisionada del Distrito 8, Danielle Cohen Higgins, el nuevo programa Safe Summers.

Esta iniciativa está destinada a mantener a los jóvenes alejados de la violencia armada.

“Estamos trabajando para abordar las causas subyacentes de la violencia armada y para construir un Miami-Dade más seguro y próspero para todas las familias”, dijo la alcandesa en un mensaje publicado en Twitter.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) May 24, 2021