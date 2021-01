Los Miami Dolphins siguen moviendo sus piezas de cara a la campaña 2021 de la National Football League (NFL) y decidieron ascender a Lemuel Jeanpierre como su nuevo coordinador ofensivo.

Jeanpierre entrará en sustitución de Steve Marshall, a quien los Dolphins decidieron separar de su cargo debido a su pobre desempeño en el 2020.

Lemuel tuvo su primera temporada con el conjunto cetáceo como asistente del coordinador ofensivo dejando un buen desempeño.

Jeanpierre comenzó su carrera como entrenador en la NFL como asistente ofensivo para los Seattle Seahawks en 2017. Y tuvo un desempeño destacable en la línea ofensiva.

Tanto los jugadores veteranos como los novatos indicaron que Jeanpierre tiene conocimientos del juego. Además de la comunicación y el conjunto de habilidades de enseñanza como puntos fuertes que tuvo dentro de la organización de Miami.

The @MiamiDolphins announced today the promotion of Lemuel Jeanpierre to offensive line coach. He played a key role in the development of Miami's three rookie starters up front and his playing experience helps him explain techniques, said one veteran OL.https://t.co/skqEnm8uU6

— Travis Wingfield (@WingfieldNFL) January 19, 2021