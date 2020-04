Los Miami Dolphins tratan de negociar en la primera ronda del draft de la NFL

Los Miami Dolphins están trabajando agresivamente para avanzar en la primera ronda del draft de la NFL de esta semana, pero no es la elección del número 5 que el director general Chris Grier está tratando de mejorar.

Por Redacción Miami Diario

Según fuentes de la liga, los Delfines han tenido discusiones preliminares sobre el ascenso de la elección número 18, con el objetivo de poner a la franquicia en posición de conseguir uno de los cuatro mejores placajes ofensivos del draft.

O tal vez es un mariscal de campo que Grier está apuntando si no selecciona uno con la quinta selección.

«En términos de ascender, negociar y todo eso, estamos en el mismo proceso que todos los años. Los equipos nos llaman. Llamamos a todos los equipos. Todos los equipos llaman a todos los equipos», dijo Grier la semana pasada. «Todos están haciendo su debida diligencia para ver qué opciones están disponibles si alguien quiere ascender o negociar».

«Para nosotros… sé que será más escrutado por todas las opciones que tenemos y lo que estamos haciendo, pero es realmente el mismo proceso que hemos tenido desde que estoy aquí.»

Si Miami utiliza la elección del número 5 para elegir un mariscal de campo, ya sea el Tua Tagovailoa de Alabama o el Justin Herbert de Oregón, el equipo se centrará en encontrar un placaje ofensivo que pueda empujar a Jesse Davis y Julien Davenport a los puestos de salida.

Jedrick Wills Jr. de Alabama, Andrew Thomas de Georgia, Tristan Wirfs de Iowa y Mekhi Becton de Louisville se consideran los mejores placajes, y se prevé que cada uno de ellos se realice entre las primeras 15 selecciones.

Los delfines, que tienen tres selecciones de primera ronda entre sus 14 selecciones de la NFL, probablemente tendrían que usar la selección número 5 para hacer uno de esos placajes, o cambiar las selecciones número 18 y 26 para asegurar uno.

También es posible que Miami pueda usar la primera de sus tres selecciones de Wills, Thomas, Wirfs o Becton y luego cambiarla por un mariscal de campo.

Si los Delfines no pueden avanzar en la primera ronda del jueves por la noche, es probable que tengan que elegir entre Josh Jones de Houston, Isaiah Wilson de Georgia, Austin Jackson de la USC, el Príncipe Tega Wanogho de Auburn, Ezra Cleveland de Boise State, Lucas Niang de la TCU y Saahdiq Charles de la LSU cuando se trate de la segunda ola de placajes ofensivos.

Si hay una carrera en esa posición, algunos de esos jugadores podrían ser empujados a la primera ronda, pero lo más probable es que sean tomados en la segunda o tercera ronda, que tendrá lugar el viernes por la noche.

Los Delfines tienen dos selecciones de segunda ronda (Nos. 39 y 56) y una tercera ronda (No. 70). Tienen ocho selecciones en las rondas cuatro a siete del sábado.

Los New York Giants (No. 4), Arizona Cardinals (No. 8), Cleveland Browns (No. 10), New York Jets (No. 11), San Francisco 49ers (Nos. 13 y 31) y Tampa Bay Buccaneers (No. 14) son los equipos que se adelantan al número 18 de Miami y que se beneficiarían de la selección temprana de un liniero ofensivo.

Los Cardenales sólo tienen seis seleccionados en el draft y no tienen una selección de segunda ronda.

Fuente: SunSentinel

