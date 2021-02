El martes 16 de febrero, el Consejo Mexicano Americano, en asociación con The Foundation for Farmworkers, proporcionará $ 150,000 en asistencia en efectivo a 150 familias de trabajadores agrícolas. Las familias recibirá un cheque de $ 1,000 y se distribuirá de 10 a.m. a 1 p.m. y 5 p.m. a las 7 p.m. en el Centro de Recursos para Padres de MAC (29344 SW 158th Court # 274 Homestead, FL 33033).

#TBT to last week when the #FoundationForFarmworkers announced the “Celebration for Farmworkers” digital fundraising campaign. Special thanks to John Menditto, Board Chair of the Foundation for Farmworkers, Maria Garza, ECMHSP CEO, & Ramona DeLoera https://t.co/8p7l2w3MZP (PT. 4) pic.twitter.com/9ox9xPFbem

