Miami no pudo aprovechar a un Jacob deGrom que no disfrutó de su mejor arsenal, Pablo López no pudo darle continuidad al trabajo de su primera salida, la defensa se comportó de manera atroz y la derrota 4-2 ante Mets trajo una reflexión de realidad, porque los Marlins dejaron demasiados hombres en las almohadillas.

Por un momento parecía que deGrom saltaría en pedazos en una segunda entrada de 32 envíos, extenuado al máximo y con las bases llenas, pero los visitantes no pudieron encontrar la grieta en el doble ganador del Cy Young de la Liga Nacional, reportó WSVN.

La grieta vendría en el quinto con un cuadrangular de dos carreras de Jesús Aguilar -un verdadero gigante contra los Mets-, pero ya en ese momento los inquilinos de Queens estaban en comando del encuentro con tres anotaciones en la pizarra.

Always heard commuting in New York sucks, but we dunno, this ball got pretty far pretty fast. pic.twitter.com/fd088O9EUg

