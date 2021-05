La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, informó este lunes que la astronauta Megan McArthur, va a interactuar con los usuarios de la red social Twitter desde la Estación Espacial Internacional (EEI) el próximo jueves 27 de mayo a través de una trasmisión en vivo.

McArthur es la única mujer astronauta que vive y trabaja en este momento en la Estación Espacial Internacional, junto a un equipo de otros seis integrantes. la astronauta quien nació en Hawai, pertenece a la expedición SpaceX Crew-2 y este es su segundo viaje al espacio, explica CNN.

La NASA invitó a las personas a enviar sus preguntas usando la etiqueta #AskNASA y siguiendo la cuenta en Twitter de @NASAHubble.

La trasmisión se realizará a las 10:15 am ET (14:15 UT), se lee en el mensaje publicado en su cuenta.

🗓️ May 27: @Astro_Megan answers questions LIVE from the @Space_Station! Before serving as Crew-2 pilot, she flew on the final Hubble Space Telescope servicing mission.

Submit your ❓’s using #AskNASA and follow @NASAHubble on Thursday at 10:15am ET (14:15 UT) for the livestream. pic.twitter.com/cAHbjcE7Dg

— NASA (@NASA) May 24, 2021