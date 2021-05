Hay ciertos meses en Miami en los que hace tanto calor que se siente insoportable. Afortunadamente, los ingeniosos ciudadanos del sur de Florida han ideado métodos para hacer que la vida en tales condiciones sea soportable. Y uno de esos métodos son las bebidas heladas. Es brillante, de verdad. El alcohol hace que no te importe el hecho de que está a 700 grados y la congelación te ayuda a refrescarte. Y aquí están nuestros lugares favoritos para disfrutar de estos genios inventos en Miami.

Visita estos sitios para que disfrutes de bebidas heladas y muy refrescantes.

Over Under

Hay cosas que esperamos cuando vamos a Over Under en el centro de la ciudad: probablemente comamos una hamburguesa con queso, la música será buena y consumiremos bebidas heladas. Este lugar las hace mejor que casi nadie en la ciudad. Nuestro favorito es el relajante muscular congelado, que viene en cuatro niveles diferentes de fuerza.

Cote Miami

¿Sabes lo que no esperábamos encontrar en Cote, un exclusivo asador coreano en el Design District? Bebidas Heladas fenomenales. Pero este fantástico restaurante tiene dos: un helado muy rosado y el “motín” con tequila, cocchi americano, agua de coco, té verde y lima. Bebimos el motín cuando visitamos, y podría ser … ¿la mejor bebida helada que hemos probado? Tiene la consistencia perfecta absoluta, como la nieve fresca, y cada sorbo es como unas pequeñas vacaciones en una isla donde el wagyu y el tequila crecen en los árboles.

Monty’s

Si está tratando de comer y beber en Coconut Grove, la respuesta definitivamente es Monty’s. Este gran restaurante de mariscos al aire libre / cabaña tiki tiene siete opciones de bebidas heladas, que incluyen clásicos como la piña colada, el corredor de ron y el vicio de Miami (que es una mezcla de ambos). La hora feliz aquí (de lunes a viernes de 4 a 7 p. M.) Es una buena opción si desea que esas bebidas heladas cuesten $ 6, lo cual es cierto, porque probablemente tendrá tres.

Casa Florida

Es una gran opción cuando tiene ganas de beber al aire libre. Tienen muchos asientos al aire libre y, por lo general, es lo suficientemente silencioso como para traer una cita o tener una conversación. Sus cócteles son muy buenos y tienen varias opciones congeladas, entre ellas el muy bueno Pink Flamingo, que se elabora con ron, coco, piña e hibisco. También tienen una sangría congelada y mimosa, todas las cuales son opciones de primera para beber durante el día.

Bodega Taquería y Tequila

Si usted, como nosotros, siempre está de humor para una margarita helada, vaya a Bodega en South Beach. Los tienen, son buenos y también puedes pedir unos tacos bastante buenos para acompañarlos. Si está tratando de mantenerlo informal, limítese a beber durante el día aquí. Por la noche, este lugar puede llenarse gracias al club en la parte trasera del espacio.

Sweet Liberty No tiene un montón de opciones congeladas (hay dos en su menú de cócteles actual). Sin embargo, este excelente bar de South Beach tiene una de las mejores bebidas heladas de toda la ciudad: su piña colada. Es la piña colada que todas las demás piñas coladas deberían aspirar a ser. Hacen muchas cosas geniales en este cóctel, pero lo que lo distingue es el café jamaicano que muelen en la bebida.

Taurus

Es un bar histórico en Coconut Grove con asientos al aire libre y en el interior, muy buena comida de bar y algunos deliciosos cócteles. Entre esos sabrosos cócteles encontrará un par de opciones congeladas. Actualmente, tienen un smash de mango congelado (bourbon, mango y té), así como un “peni-chillin” congelado (whisky, miel, jengibre, limón).

Shuckers Es uno de los pocos restaurantes frente al mar en Miami donde las vistas privilegiadas no vienen con música house incesante y botellas de vino rosado de $ 300 que pasan zumbando por tu cabeza. Es informal, y la comida aquí es lo que desea en un bar fresco y fresco. Tienen buenas alas, ostras y un puñado de bebidas heladas sin escasez de ron. Pero la mejor parte de Shuckers es su amplia vista de la Bahía de Biscayne.

Watr

Si te preocupas más por la vista que por las bebidas, entonces Watr podría ser lo que estás buscando. La comida y las bebidas aquí no son particularmente memorables, pero este lugar (que se encuentra en la azotea del Hotel 1 en Miami Beach) tiene una vista absolutamente fantástica de la playa de 360 ​​grados, que se puede disfrutar incluso desde los baños. También tienen helado y piña colada helada, que te darán algo de beber mientras disfrutas de la vista.



Momosan Wynwood

Las cervezas heladas son divertidas, y apoyamos encarecidamente pedirlas cada vez que la temperatura sube por encima de los 80 grados. No hay muchos lugares que los sirvan en Miami, pero el lugar de ramen de Wynwood, Momosan, sí lo hace. La bebida de cerveza no está congelada, en caso de que nunca la hayas probado. Es más como una espuma congelada. Pero es refrescante (especialmente en el verano), parece caricaturesco como algo que bebería Homer Simpson, y es una buena manera de prevenir la sudoración excesiva.



Le Chick

Si el pollo frito y las bebidas heladas te suenan como una tarde increíble, ve a Le Chick en Wynwood. Por lo general, comemos bien aquí y disfrutamos bastante de la hamburguesa y el sándwich de pollo frito de Le Chick. Sus opciones de bebidas heladas incluyen una margarita, piña colada y helado, y sus asientos al aire libre también están sombreados, por lo que no se derretirá demasiado rápido.

Gramps Uno de nuestros lugares favoritos para bebidas heladas en Wynwood, tiene varias opciones congeladas. Hay una margarita helada, Paloma helada y un té helado para yates con ron Wray & Nephew, jugo de limón y té helado. Y todo lo anterior va muy bien con una porción del puesto de pizzas interno de Gramps.