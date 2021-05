La Fiscal General Ashley Ashley Moody reconoció hoy la labor de la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee por tomar medidas extraordinarias para forjar relaciones positivas con su comunidad.

La Fiscal felicitó a la oficina del Sheriff por hacer realidad el sueño de un niño.

MCSO convirtió a Jeremiah Valera, un niño de 5 años diagnosticado con neuroblastoma en etapa cuatro, en un oficial honorario.

Jeremiah ama a los oficiales de policía y sueña con convertirse en un policía en el futuro.

La Fiscal General Moody visitó hoy MCSO para entregar a la agencia un premio Back the Blue por este conmovedor homenaje.

Today, I presented the @ManateeSheriff’s Office with a #BackTheBlue Award for making a young boy’s dream of becoming a law enforcement officer come true.https://t.co/MAzVaZaKce pic.twitter.com/E9v45OhMIF

— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) May 20, 2021