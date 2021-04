El Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW, por sus siglas en inglés) había anunciado el cierre de todo el sistema Metromover el próximo fin de semana debido a obras de reparación, posteriormente cancelaron dicha suspensión, por lo que el sistema prestará servicios normalmente.

UPDATE: Metromover closure for this weekend has been cancelled. https://t.co/diCb4p0hu9

