El Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW, por sus siglas en inglés) anuncia el cierre de todo el sistema del Metromover el próximo fin de semana debido a obras de reparación en las vías.

Si bien se suspenden temporalmente todos los recorridos del Metromover, se ofrecerá un servicio gratuito de autobuses de enlace (shuttle).

El Metromover cerrará el viernes a las 10:00 p. m., según el horario de la Nueva Normalidad, y permanecerá cerrado hasta el próximo lunes a las 5:00 a. m. durante los siguientes fines de semana:

Durante el cierre, los usuarios podrán usar un servicio gratuito de autobuses de enlace (shuttle) entre cada estación del Metromover. Los autobuses llegarán aproximadamente cada 10 a 15 minutos.

Our Metromover has three upcoming scheduled closures for track repairs at which time a free bus shuttle service will be provided. Metromover will close at 10 p.m. Friday & reopen at 5 a.m. Monday the following weekends: April 24-25, May 1-2, and May 8-9. Please plan accordingly. pic.twitter.com/Fz0fy6sE1j

