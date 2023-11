Thanksgiving: Así será el horario de Metrobus, Metrorail y Metromover en Miami-Dade

El 23 de noviembre celebramos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day y muchas personas suelen visitar y reunirse en familia y amistades, por lo que requieren los servicios de los autobuses en el condado de Miami-Dade. La recomendación es que antes de celebrar el festivo se verifiquen cómo serán los horarios del transporte público, para evitar imprevistos desagradables.

El Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW) publicó que los sistemas de transporte público del condado, Metrobus, Metrorail y Metromover, operarán en horario dominical durante el jueves.

A la vez, el viernes 24 de noviembre, Miami-Dade Transit brindará servicio regular como lo hace entre semana en Metrobus, Metrorail y Metromover.

Además, DTPW informó que los Servicios de Transporte Especial (STS) no presentarán modificaciones de horario y operarán con servicio regular. Los clientes de STS pueden llamar al número de reservas de STS (305-871-1111) para reservar o cancelar un viaje de STS.

Por celebrarse el Día de Acción de Gracias las oficinas del condado de Miami-Dade estarán cerradas el jueves y viernes. Este cierre incluye las oficinas administrativas del DTPW, de Servicio al Cliente, de Golden Passport en el Centro Stephen P. Clark, y el Centro de Contacto y Objetos Perdidos.

On Thursday, November 23 , 2023, in observance of Thanksgiving, the Department of Transportation and Public Works (DTPW) will be operating Miami-Dade Transit services – Metrobus, Metrorail, and Metromover – on a Sunday schedule.

— Miami-Dade DTPW (@GoMiamiDade) November 22, 2023