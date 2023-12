Usuarios de autobuses de Miami-Dade aseguran que los cambios son “una pesadilla”

La red de transporte público del condado de Miami-Dade dio un cambio sustancial desde el pasado 13 de noviembre. Desde esa fecha, los autobuses, Metrorail y Metromover comenzaron a operar en la fase de prueba tras los cambios realizados en las principales rutas.

El plan de acción Better Bus no solo permite que el transporte sea gratuito hasta el 31 de diciembre. La idea central es proporcionar rutas más frecuentes y viajes más rápidos a la comunidad.

Sin embargo, parece que los cambios no están dando buenos resultados. Entre las quejas más comunes de los usuarios destacan que las paradas están más lejanas, deben salir más temprano de sus hogares y gestionar sus traslados en un sistema caótico.

7 News Miami entrevistó a varios usuarios del transporte público en Miami-Dade. Barbara Walters explica que no tiene automóvil desde hace 30 años y se ha convertido en una firme defensora del transporte público.

Walters relata que el 13 de noviembre fue a la parada de autobús y vio el letrero que decía que no habría más servicio de autobús en esa zona. “El condado lanzó su mejor red de autobuses y eliminaron al menos 1.200 paradas de autobús”.

La parada de autobús habitual de Barbara estaba a pocas cuadras de su casa en Kendall. Ahora, la más cercana está a más de 30 minutos a pie, y a sus 79 años, caminar todos los días sería imposible.

“Espera un minuto, ¿voy a caminar 22 cuadras o pagaré siete dólares en Lyft desde la 97 y la 88 a casa?”, refuta.

Una opción para pasajeros como Barbara es recurrir a Metro Connect, el servicio de transporte a pedido del condado. “Se supone que debe recogerte y llevarte a tu estación de autobuses. Pero conseguir transporte no ha sido fácil”.

Según esta usuaria, tiene que llamar dos o tres veces a Metro Connect y el servicio no da abasto para satisfacer la demanda.

ALERT: Metrobus routes servicing the Miami Beach and the Downtown Miami area may experience delays due to Art Basel traffic. Please allow extra travel time.

— Miami-Dade Transit (@IRideMDT) December 7, 2023