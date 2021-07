Keep Safe Miami es un nuevo programa desarrollado por Enterprise Community Partners y la ciudad de Miami, que equipará a los propietarios y operadores de viviendas asequibles con herramientas para evaluar la resistencia de sus edificios al cambio climático y los desastres naturales, y les proporcionará estrategias y orientación prácticas sobre financiamiento para abordar estas vulnerabilidades.

Keep Safe Miami busca brindar servicios a propiedades que brinden viviendas asequibles al 80% de AMI o menos en el condado de Miami-Dade.

Dicho programa incluye cuatro componentes

Keep Safe para desarrolladores

Keep Safe para residentes

Del mismo modo, se anunció que el registro es limitado, pero de igual manera se podrá acceder a herramientas y guías de usuario asociadas.

Attention all Affordable Housing Owners & Operators! The Keep Safe Miami program is here to help improve your buildings’ resilience to climate change & natural disasters, as well as provide guidance & strategies. For more information, please visit: https://t.co/PLSsTP6chm. pic.twitter.com/vBRjqFsRVH

— City of Miami (@CityofMiami) July 15, 2021