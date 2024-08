Miami Beach celebra diversidad cultural con noche Italo-Disco… ¡sobre patines!

El mes de septiembre comienza con una divertida actividad que convertirá el icónico Bandshell de Miami Beach en una pista de patinaje. El lugar será el epicentro de una celebración única que fusiona el estilo retro del Italo-Disco con la cultura del ‘rollerskate’.

Este evento lleva por nombre “Italo Miami Disco Connection” y se perfila como uno de los más emocionantes de la temporada. Especialmente si eres aficionado a la diversión sobre ruedas.

Será una especie de noche retro para todos los asistentes, que podrán bailar y rodar al ritmo de los éxitos del Italo-Disco. Un género musical que nació en la década de los 80 en Italia.

Para esta ocasión, el encargado de revivir esta vibra será el DJ de Body Funk, que viene directamente desde Roma. Junto a él estarán favoritos locales como Aramis y Benton. Todos prometen mantener la pista de patinaje en llamas. Además, habrá invitados especiales que sumarán aún más energía a la noche.

La noche también marcará el lanzamiento de “Oda a Italia”, un disco que celebra la fusión cultural entre Italia y Miami. Es un proyecto que forma parte de un programa de intercambio cultural internacional, respaldado por el Consejo de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade.

Sin duda, una oportunidad perfecta para experimentar cómo la música y la cultura trascienden fronteras, creando un puente entre dos ciudades icónicas.

Todos al Bandshell

No importa si eres un experto en patinaje o si estás probando por primera vez, todos son bienvenidos a esta fiesta el 1 de septiembre. Las personas que no tengan sus propios patines, podrán alquilar el que deseen en el lugar.

Los residentes de Miami Beach tienen aún mejores noticias, ya que para ellos será gratuito el acceso a los patines.

El evento está organizado por All Skates Go To Heaven, que como anfitriones de la noche se encargarán de que la fiesta no tenga pausa.

Por otra parte, la diversión está garantizada porque el Bandshell es un espacio al aire libre, pero cubierto. Gracias a esto, el clima será la última de tus preocupaciones.

Los asistentes también tendrán a su disposición comidas y bebidas variadas, para reponer energías sin tener que irse.

Detalles del evento de patinaje

“Italo Miami Disco Connection” se celebrará el 1 de septiembre desde las 5:00 p.m., hasta las 10:00 p.m., para un total de 5 horas de duración. El punto de encuentro es el Bandshell, conocida también como la Concha Acústica de Miami Beach, ubicada en 7275 Collins Avenue.

El ingreso al evento es gratuito y estará basado en la capacidad del lugar. Los organizadores solo piden Rsvp a través de la página oficial de la actividad para estar al tanto de su asistencia.

En vista de que la entrada será por orden de llegada, la confirmación de asistencia no necesariamente garantiza el acceso. Siempre es mejor que llegues antes de la hora de inicio para que tengas mejores probabilidades de entrar sin contratiempos.

Si te estás preguntando por el estacionamiento, hay un parking municipal en 73rd Street y Collins Avenue, que es gratuito a partir de las 6:00 p.m. Sin embargo, si se llena, tendrás que buscar aparcamiento en la calle.

No te pierdas esta oportunidad de sumergirte en una noche donde la música, la cultura y el patinaje se unen para crear recuerdos inolvidables. ¡Escápate al Italo Miami Disco Connection… y nos vemos en la pista!