North Beach Music Festival hará vibrar a la ciudad con bandas de clase mundial

Por tercer año consecutivo, North Beach Music Festival regresa a Miami Beach Bandshell para ofrecer un espectáculo de lujo. En su entrega 2023, la productora GMP Live en asociación con Dayglo Presents y el Consejo de Desarrollo Turístico de Miami-Dade, ofrecerán un cartel de artistas mucho más amplio.

The Rhythm Foundation así como la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Miami Beach, serán parte de la organización. El mega festival musical se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre y estará encabezado por The Disco Biscuits y Cory Wong.

“Estamos muy emocionados de presentar North Beach Music Festival en el sur de Florida. Esta vez con nuestro team musical más grande hasta el momento”, dijo el CEO de GMP Live, Gideon Plotnicki, a través de un comunicado.

Como director del evento, Plotnicki mencionó que es de suma importancia lograr atraer bandas talentosas. Más allá de formar parte de una alineación completa, dinámica y divertida que puedan demostrar su talento musical y por supuesto llevar un show de alta categoría al público.

Por otra parte, el CEO de GMP Live apuntó que durante los tres días, habrá una puesta en escena “ecléctica y variada”. Desde Funk hasta Jam, música electrónica y muchas sorpresas más que seguro pondrán a bailar a todos los asistentes.

Alineación musical del North Beach Music Festival

La banda estadounidense The Disco Biscuits abrirá el show tocando 2 sets completos los días viernes y sábado por la noche. Mientras que el guitarrista y compositor Cory Wong, será el maestro de ceremonia para el día domingo.

Durante el evento, se presentarán artistas como Sunsquabi, George Porter Jr. & Runnin’ Pardners, Eggy, Daniel Donato’s Cosmic Country y Mark Farina. Plotnicki indicó que la alineación musical también tendrá a Say She She, The Heavy Pets, The Adam Deitch Quartet con un set especial de DJ y Electric KIF.

Erica Falls y Vintage Soul, Ajeva, Brad Miller con Oz Noy, Thomas Pridgen y Twyn participarán en la presentación en el Miami Beach Bandshell.

Escenario para la improvisación

Aunque está previsto un team musical estilo funky durante los tres días, las presentaciones gozarán de bandas que jugarán con la improvisación. Desde soul y jazz hasta mezclas electrónicas nunca antes escuchadas formarán parte del festival.

“Estamos listos para crear una experiencia increíble para los fanáticos de la música en vivo de Miami”, celebró Peter Shapiro de Dayglo Presents.

La organización del festival nuevamente ofrecerá opciones de venta de entradas para dos y tres días. También tendrán disponibilidad de tickets especiales identificados como GA+ y los participantes podrán elegir entre tres niveles diferentes de VIP.

Horarios, entradas y otros datos de interés

El festival musical comienza el viernes 1 de diciembre y las puertas del Miami Beach Bandshell se abrirán a las 4:00 p.m. Las presentaciones finalizan a las 11:00 p.m.

Para el día sábado 2, el espectáculo comenzará a la 1:00 p.m. y se extenderá hasta las 11:00 de la noche. Mientras que el domingo, día del último show, las puertas se abrirán a las 12:30 del mediodía y culminará a las 10:00 p.m.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la página web de Eventbrite y el sitio oficial de North Beach Music Festival.

Instagram: @northbeachmusicfest