Este jueves en horas de la noche el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez informó que cerrará parques, puertos deportivos y campos de golf por huracán Isaias.

El condado de Miami-Dade se está preparando para los posibles efectos del huracán Isaias este fin de semana. La causa es que la mayor parte del sur de Florida permanece en el cono del pronóstico según el Centro de Huracanes, informó NBC.

En una video conferencia de prensa el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, instó a los residentes a estar preparados para el posible desencadenamiento del huracán que ahora está en categoría I.

Al respecto el alcalde de Miami-Dade aseveró, “Todavía hay mucha incertidumbre con Isaias”.

En un tuit, Carlos Giménez indicó: “Debido al posible impacto de la tormenta tropical en el sur de Florida, los sitios de prueba COVID-19 apoyados por el estado y el condado estarán cerrados a partir de esta noche”.

Due to the possibility of tropical storm conditions in South Florida, both state and county supported COVID-19 testing sites will be closed starting this evening. I will hold a virtual press conference that will be streamed on my social media pages at 2 p.m. with more details.

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) July 30, 2020